Ирина Безрукова рассказала, почему не ходит к гадалкам

Актриса Безрукова заявила, что верит в реинкарнацию и не ходит к гадалкам

Звезда театра и кино Ирина Безрукова заявила, что не ходит к гадалкам, несмотря на «предельное количество грустных моментов» в жизни. Об этом она рассказала в передаче «Однажды» на телеканале НТВ.

В раннем детстве актриса потеряла мать, а 10 лет назад трагически погиб ее 25-летний сын. Больше детей у Ирины Безруковой не было. В браке с Сергеем Безруковым она при помощи ЭКО забеременела двойней, но у нее случился выкидыш.

Несмотря на все неурядицы, актриса не видит никакой злой закономерности в своих несчастьях.

«Я так устроена, что я не хожу к гадалкам и такие вопросы не задаю. Естественно, я думала о том, что в моей жизни, мне кажется, предельное какое-то количество грустных моментов, связанных с потерей близких. Да, я иногда думала почему-то, что это несправедливо, странно», — объяснила актриса.

Безрукова верит в реинкарнацию и в жизнь после смерти.

Ранее в интервью журналистам Безрукова рассказала, что не привыкла сорить деньгами, а старается экономить. Тем более, что свободных средств у актрисы сейчас нет — она все еще выплачивает кредит за дачу.