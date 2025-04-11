Актриса Ирина Безрукова заявила, что не привыкла разбрасываться деньгами

Актриса Ирина Безрукова дала большое интервью Леди Mail . В ходе беседы она рассказала, что не привыкла сорить деньгами, а старается экономить.

Когда началась пандемия COVID-19, отметила знаменитость, многие осознали, что есть профессии, совершенно несовместимые с удаленной работой. По словам звезды, в тот период она отчетливо поняла свою финансовую уязвимость.

«Даже в обычные времена реальность актерской профессии такова, что сумма оплаты квартиры, налогов и прочих ежемесячных нужд превышает твои заработки в театре», — призналась артистка.

Безрукова также заявила, что никогда не была склонна к накопительству, но и тратить деньги бездумно тоже не в ее привычках. Тем более, что свободных средств у актрисы сейчас нет — она все еще выплачивает кредит за дачу.