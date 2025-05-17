Ирина Аллегрова приняла решение не возвращаться к сольным концертам

Ирина Аллегрова, которую долгие годы называли одной из самых популярных певиц России, призналась, что возвращаться к сольным концертам не собирается. Слова артистки после выступления в Кремле привел mk.ru.

«Мне тяжело», — призналась она.

Аллегрова прекратила гастроли еще в начале пандемии. Тогда она решила не рисковать здоровьем — своим, команды и зрителей. Позже, с началом СВО, на официальном сайте певицы появилось заявление, что проводить концерты в нынешней обстановке она считает неуместным.

Сейчас 73-летняя артистка изредка участвует в концертах и выступает на закрытых мероприятиях.

Ранее Алексей Воробьев женился на известной оперной певицей Аиде Гарифуллиной. Их отношения завязались зимой 2024 года.