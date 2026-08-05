IOWA рассказала, что злоупотребление ИИ может привести к потере индивидуальности в музыке

Искусственный интеллект меняет музыкальную индустрию, ускоряя производство, но ставит перед артистами этические вопросы. Об этом ИА НСН рассказала лидер группы IOWA Екатерина Терещенко.

Певица отметила, что использует ИИ как помощника для подбора аранжировки — скрипок и барабанов. Однако тексты и основную мелодию она пишет самостоятельно, так как результат нейросети ее не устраивает. Хор группа всегда записывает с настоящими музыкантами ради живого звучания.

Терещенко обеспокоена тем, что нейросети обучаются на творчестве авторов без их разрешения.

«Многие артисты обсуждают инициативы, позволяющие компаниям использовать наши песни для обучения ИИ. В итоге можно будет создавать музыку, очень похожую на творчество конкретных исполнителей», — отметила певица.

Она добавила, что треки становятся обезличенными: мужские и женские голоса обретают одинаковый узнаваемый тембр. По словам артистки, слушать проекты, где голосом Канье Уэста поют на русском языке, становится тяжело уже после третьей песни из-за однообразия.