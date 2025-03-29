Инстасамка может стать владелицей футбольного клуба

Блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, и ее муж Олег Еропкин (Moneyken) хотят стать владельцами футбольного клуба. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте» .

По информации источника, артисты уже вступили в переговоры с одним из отечественных клубов, название которого пока не уточняется. Предположительно, сумма сделки составит порядка 300 миллионов рублей.

Желание приобрести клуб появилось из-за мужа Инстасамки, который с раннего детства увлекается футболом.

Отмечается, что Зотеева и Еропкин намерены отвечать за всю трансферную политику своей команды, выбирать, кого купить, а кого убрать из нее.

Ранее стало известно, что дорогостоящий Lamborghini мужа Инстасамки собрал 297 штрафов за нарушение правил дорожного движения.