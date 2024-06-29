Инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри

Певице Кэти Перри удалось быстро похудеть благодаря диете, разработанной ее супругом Орландо Блумом. Об этом инсайдер сообщил журналистам Daily Mail .

Артистка недавно анонсировала выпуск нового трека Woman’s World и разместила в соцсетях фото в купальнике. Подписчики сразу же начали обсуждать ее слишком стройную фигуру. Некоторые заподозрили Перри в приеме популярного лекарства для диабетиков. Пользователи также обвинили артистку в том, что она отредактировала снимок в фоторедакторе.

Источник из ее окружения опроверг эти слухи. Он уточнил изданию, что Перри похудела за счет диеты Орландо Блума и тренировок.

«Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладкое, но в последнее время она стала более дисциплинированной», — сказал он.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли весит менее 45 килограммов. Артистку не смущает ее чрезмерная худоба, она полностью довольна своей фигурой.