Инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри

Daily Mail: певица Кэти Перри похудела благодаря диете своего мужа Орландо Блума

CraSH / Keystone Press Agency / global look press
Фото: CraSH / Keystone Press Agency / global look press

Певице Кэти Перри удалось быстро похудеть благодаря диете, разработанной ее супругом Орландо Блумом. Об этом инсайдер сообщил журналистам Daily Mail.

Артистка недавно анонсировала выпуск нового трека Woman’s World и разместила в соцсетях фото в купальнике. Подписчики сразу же начали обсуждать ее слишком стройную фигуру. Некоторые заподозрили Перри в приеме популярного лекарства для диабетиков. Пользователи также обвинили артистку в том, что она отредактировала снимок в фоторедакторе.

Источник из ее окружения опроверг эти слухи. Он уточнил изданию, что Перри похудела за счет диеты Орландо Блума и тренировок.

«Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладкое, но в последнее время она стала более дисциплинированной», — сказал он.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли весит менее 45 килограммов. Артистку не смущает ее чрезмерная худоба, она полностью довольна своей фигурой.

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте