По его словам, с артисткой он сотрудничал 25 лет, но не так давно у него возникли проблемы со здоровьем. Прошлым летом он подошел к Булановой и признался, что вынужден отказаться от осеннего тура из-за боли в спине.

«Там порядка 35 концертов — то есть это очень много городов: каждый день концерт, а то и два, каждый день — переезд в другой город. Я реально понимал, что я уже не вывожу», — признался танцор.

Берегуля добавил, что примерно полтора года назад они уже работали в таком графике, поэтому понимал, что ему будет не до танцев, если не восстановиться. При этом он не отказывался от летних коротких туров, с которых его сняли. Кроме того, стали ставить все реже и на концерты.

По его словам, его, видимо, решили проучить. Он предположил, что это решение могло быть связано с личной обидой и нежеланием войти в его положение.

Ранее Буланова прокомментировала новости в СМИ о том, что она оказалась под капельницей после очередного концерта. По ее словам, она просто переутомилась и простудилась, но ей уже стало лучше.