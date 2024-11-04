Илона Броневицкая назвала своего сына Стаса Пьеху «наркоманом в ремиссии»

Илона Броневицкая в эфире телеканала «Беларусь» призналась, что ее сын Стас Пьеха страдает от неизлечимой наркотической зависимости. При этом она отметила, что певец уже давно не употребляет наркотики.

«Зависимость меняет химические процессы, когда радость уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — отметила телеведущая.

Броневицкая заявила, что наркомания — неизлечимое заболевание. Своего сына лона назвала «наркоманом в огромной-огромной ремиссии».

Пьеха ранее признался, что переживает душевный кризис. Он отметил, что время от времени у него случаются моменты, когда все вокруг кажется бессмысленным.