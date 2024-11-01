Российский певец Стас Пьеха признался, что переживает душевный кризис. У артиста время от времени случаются моменты, когда все вокруг кажется бессмысленным. Об этом рассказал Пятый канал .

Как уточнил сайт kp.ru, недавно у певца появилось ощущение, что он «начал спускаться по горке вниз».

«А сейчас как будто бы начал спускаться. И как будто бы дальше уже лучше не будет», — сообщил журналистам Пьеха.

Издание связало его душевные переживания с отсутствием семьи, однако сам артист опроверг подобные умозаключения. Он отметил, что не хочет с кем-либо сожительствовать на одной территории.

Напомним, у Стаса Пьехи есть сын Петр от Натальи Горчаковой. Ранее они с моделью состояли в браке.