Илья Резник назвал секретом долголетия спорт и правильное питание

Спортивная нагрузка и правильное питание помогают оставаться здоровым даже в преклонном возрасте. Об этом Ura.ru заявил поэт Илья Резник, празднующий сегодня 87-летие.

Автор стихов к хитам «Маленькая страна», «Вернисаж» и «Стюардесса по имени Жанна» рассказал, что находится в прекрасной форме благодаря супруге, которая не дает ему расслабляться. Поэт почти каждый день ходит с женой в бассейн.

«Ирочка проплывает два километра, а я ей вдогонку — 1 километр», — признался он.

Резник добавил, что бодрость и активность также помогает сохранять правильное питание. Большую часть рациона поэта составляют свежие овощи, фрукты и каши.

Ранее 92-летняя китаянка по имени Ли поделилась своими секретами сохранения здоровья. Чтобы оставаться активной, она каждый день делает 100 приседаний на кровати, 200 отжиманий на полу и крутит обруч. Чтобы избавиться от судорог, пенсионерка парит ноги в горячей воде.