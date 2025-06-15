Китаянка раскрыла секрет долголетия в 92 года

В Китае 92-летняя женщина по имени Ли поделилась своим секретом долголетия — она поддерживает форму с помощью регулярных тренировок дома. Об этом сообщил телеканал Jianghua TV .

По словам Ли, каждый день она делает 100 приседаний на кровати, 200 отжиманий на полу и крутит обруч. Женщина призналась, что предпочитает заниматься дома, так как уличные тренировки ей не подходят.

Кроме того, для восстановления она каждый вечер парит ноги в горячей воде. По ее словам, раньше страдала от судорог, но после того как ввела эту привычку, проблема исчезла.

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