«Их выбор». Домогаров высказался об уехавших из России артистах
Актер Александр Домогаров заявил, что не осуждает уехавших из России артистов
Актер Александр Домогаров заявил, что не осуждает артистов, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. Своим мнением он поделился с изданием «Аргументы и факты».
«Кто я такой, чтобы их осуждать? Это их выбор, жизнь. Не имею такого права. У меня резко отрицательное отношение к тем, кто из-за бугра начинает оскорблять мою родину. Злятся, говорят и громко кричат скорее те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это», — заявил артист.
По его мнению, уехавшие из России артисты ведут себя так, чтобы поддержать к себе интерес, и от безнадежности. Домогаров предположил, что часть из них уехали, не разобравшись, что происходит, а теперь им страшно вернуться. Он добавил, что в трудной ситуации всегда нужно быть со своей страной, даже если она не права.
Ранее Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.