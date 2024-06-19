«Их выбор». Домогаров высказался об уехавших из России артистах

Актер Александр Домогаров заявил, что не осуждает артистов, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. Своим мнением он поделился с изданием « Аргументы и факты ».

«Кто я такой, чтобы их осуждать? Это их выбор, жизнь. Не имею такого права. У меня резко отрицательное отношение к тем, кто из-за бугра начинает оскорблять мою родину. Злятся, говорят и громко кричат скорее те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это», — заявил артист.

По его мнению, уехавшие из России артисты ведут себя так, чтобы поддержать к себе интерес, и от безнадежности. Домогаров предположил, что часть из них уехали, не разобравшись, что происходит, а теперь им страшно вернуться. Он добавил, что в трудной ситуации всегда нужно быть со своей страной, даже если она не права.

Ранее Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.