«До последнего держалась». Супруга Игоря Николаева сообщила о горе в семье

Проскурякова и Николаев сообщили о смерти своего шпица по кличке Зоя из-за рака

У певца Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой умерла собака породы шпиц по кличке Зоя. О горе в семье сообщила супруга артиста в своем Instagram*.

«Сегодня утром умерла наша любимая собака Зоя! Наша добрая, интеллигентная, ласковая и терпеливая! Она была очень красивой и любящей. У Зои была хорошая жизнь, если бы не онкология, она еще прожила бы», — написала она.

Проскурякова добавила, что питомцу было 14 лет и 8 месяцев.

«У нее еще была катаракта, она ослепла, ну и метастазы пошли. Она до последнего держалась, только вот вчера слегла и совсем не кушала. Я уже почувствовала, что она умирает», — поделилась супруга Николаева.

Поклонники выразили соболезнования звездной чете и пожелали набраться терпения.

«Держитесь, ребята!», «Плачу вместе с вами», «Жалко очень собачку, у нас тоже шпиц», — написали пользователи в комментариях.

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