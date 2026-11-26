Игорь Крутой поздравил жену Ольгу с 63-летием. Супруги давно разъехались, но в своем посте в телеграм-канале композитор выразил к избраннице теплые чувства.

День рождения Ольга Крутая отметила 25 ноября. К этому празднику ее муж выложил в личный канал серию семейных снимков. Он посвятил имениннице и несколько искренних строк.

«Сегодня свой день рождения отмечает Олюшка Крутая», — написал музыкант, добавив к поздравлению изображения роз, бокалов и сердечки.

К публикации он также прикрепил стихотворение Николая Колодина о любви. Оно начинается строками: «Мир держится на женской красоте, она своя для каждого мужчины».

В стихотворении говорится о женской привлекательности, любви и желании вновь и вновь восхищаться женщинами.

Крутой не стал ограничиваться коротким поздравлением и поделился с подписчиками целым произведением знаменитого поэта.

Супруги уже много лет живут порознь. Ольга Крутая значительную часть времени проводит в США, ее дом находится в штате Нью-Джерси. Женщина успешно занимается парфюмерным бизнесом.

Брак композитора и бизнесвумен длится с 1995 года. В 2003 году у них родилась дочь Александра.