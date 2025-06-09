«Хватит орать». Бородина поставила на место Сердюкова на шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков поссорились в новом выпуске шоу «Сокровища императора». Телеведущая потребовала, чтобы блогер перестал повышать на нее голос, сообщило издание «Вокруг ТВ» .

Бородина не раз защищала своего возлюбленного, заявляя, что он спокойный, добрый и мужественный мужчина. Но в новом выпуске шоу у нее сдали нервы. Паре на одной из миссий нужно было заказать такси, но возникли проблемы.

Они обратились к мужчине за помощью, но телеведущая поняла, что он «деревенский житель», поэтому вряд ли им поможет. Сердюков зацепился за эту фразу, но Бородина его быстро приструнила.

Как она позже призналась, ей не хотелось выглядеть «терпилой» в кадре, когда блогер орет, а она стоит и молчит, «стиснув зубы».

«Хватит орать! Хватит, я 100 раз сказала — хватит повышать голос!» — потребовала Бородина, объяснив, что так очертила личные границы.

При этом телеведущая всех уверяет, что у них с Сердюковым нет проблем в отношениях, они любят друг друга.

Ранее таролог Борис Зак рассказал, что у третьего замужества Ксении Бородиной очень удачный потенциал. Кроме того, на ближайший год карты развод этой пары не показали.