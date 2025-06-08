Таролог Зак увидел удачный потенциал в третьем браке Ксении Бородиной

Третье замужество телеведущей Ксении Бородиной прошло в строгой секретности — только самые близкие друзья стали свидетелями счастливого момента. Life обратился к эксперту по парной совместимости и тарологу Борису Заку, который проанализировал перспективы звездной пары.

3 июня 2025 года стало особенным днем для 42-летней Ксении Бородиной — она в третий раз сказала заветное «да». На этот раз избранником телеведущей стал 36-летний блогер Николай Сердюков, с которым они встречаются уже больше года. Молодожены решили обойтись без помпезных торжеств и пригласили на церемонию только самых близких людей. Свадьба прошла во Дворце бракосочетания №1 в Барвихе — месте, которое уже стало традиционным для звездных пар.

Анализ дат рождения показал интересные особенности характеров молодоженов. И Николай, и Ксения стремятся к балансу в отношениях, готовы идти на компромиссы. Однако есть подводный камень — обоим сложно открыто выражать свои чувства.

Борис Зак провел специальный расклад на картах Таро, чтобы заглянуть в будущее звездной пары. Результаты получились неоднозначными. Карты показали, что Николай испытывает к Ксении искренние теплые чувства. Правда, яркой влюбленности эксперт не увидел — скорее доверие и ощущение спокойствия рядом с избранницей. А вот с чувствами Ксении все сложнее. Телеведущая относится к мужу более сдержанно и, возможно, даже в чем-то разочарована. При этом рядом с Николаем она чувствует себя хрупкой девочкой под защитой надежного мужчины.

Главную угрозу браку таролог видит в излишней мускулинности Николая. Ксения терпелива, но нумерология предупреждает: и ее терпению когда-нибудь приходит конец. Мало того, у обоих супругов очень удачный потенциал, но есть нюанс: такие люди нередко вступают в брак три и более раза за жизнь. Хорошая новость: они обычно расстаются друзьями — без скандалов и драм.

На ближайший год карты развода не показывают, но Ксения уже сейчас допускает мысль, что этот брак может быть не последним. Если пара разойдется, виновником, скорее, станет Николай из-за своего стремления доминировать, заключил Зак.