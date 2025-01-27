Худрук Театра имени Моссовета Марчелли попал в больницу

Перенесший коронавирусную инфекцию художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли попал в больницу из-за проблем с давлением. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора культурного учреждения Алексея Черепнева.

Он подтвердил, что Марчелли забрали врачи. Но после обследование состояние театрального деятеля посчитали хорошим.

«Госпитализировали на всякий случай, так как он перенес коронавирус на ногах. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем в театре», — добавил Черепнев.

В конце прошлой недели стало известно о госпитализации кинорежиссера Павла Чухрая. Как сообщил Telegram-канал Shot, создатель фильма «Вор» пожаловался на слабость и головокружение. По результатам обследования врачи диагностировали у режиссера гипогликемию. По итогам процедур Чухраю выписали серию препаратов и отправили на амбулаторное лечение.