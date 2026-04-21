Художника Владимира Шинкарева похоронят на Смоленском кладбище Петербурга

Советского и российского художника, писателя, одного из основателей творческой группы «Митьки» Владимира Шинкарева похоронят 23 апреля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил его друг, художник Дмитрий Шагин.

Прощание с Шинкаревым пройдет в 12:00 в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади. Затем в 13:30 состоятся похороны.

Шинкарев умер 19 апреля в возрасте 72 лет. Причина смерти — сердечная недостаточность.

В 1980-х он выпустил книгу «Митьки», которая дала старт одноименному арт-движению. На страницах работы автор описал образ добродушного и простого жителя Ленинграда — символ неофициального искусства того времени.

В 2008 году художник покинул группу из-за разногласий, но его имя навсегда осталось связано с этой субкультурой. Картины Шинкарева есть в коллекциях крупнейших музеев мира.