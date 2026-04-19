Эпоха «Митьков» ушла. В Петербурге скончался легендарный создатель движения Владимир Шинкарев

Умер автор романов «Митьки» и «Максим и Федор» Владимир Шинкарев

Советский и российский художник, писатель, идеолог «Митьков» Владимир Шинкарев умер в Санкт-Петербурге. Ему было 72 года, сообщили в соцсетях представители семьи мастера.

«Владимира не стало сегодня в четыре часа дня. Умер из-за сердечной недостаточности», — рассказали родственники Шинкарева.

Художник стал идеологом целого культурного пласта. В 1980-х годах он выпустил книгу «Митьки», которая дала старт одноименному арт-движению.

На страницах своей работы автор описал образ «Митька» — добродушного и простого жителя Ленинграда, который стал символом неофициального искусства того времени.

Несмотря на то что в 2008 году художник официально покинул группу из-за внутренних разногласий, его имя навсегда осталось неразрывно связано с этой субкультурой.

Картины Шинкарева есть в коллекциях крупнейших музеев мира.

«Митьки» проповедовали доброту, искренность используя свой особый сленг (например, знаменитое «Дык!»).

