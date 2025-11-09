Художник Эрик Булатов умер в больнице Парижа от эмфиземы легких

Эмфизема легких стала причиной смерти художника Эрика Булатова. Он ушел из жизни в одной из больниц Парижа, куда попал три дня назад после очередного обострения. Об этом в комментарии ТАСС сообщила подруга семьи Татьяна.

Она пояснила, что о своем диагнозе Булатов узнал в этом году.

«Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», — заявила собеседница агентства.

За несколько часов до смерти Булатова российский журнал Forbes поставил его на первое место в списке самых дорогих российских художников.

Редакция пояснила, что работа Exit — Exit в сентябре прошлого года ушла с торгов аукционного дома Vladey за 32,5 тысячи евро.

Уроженец Свердловска, художник Эрик Булатов выступал одним из основателей московского концептуализма и соцарта. Его работа «Слава КПСС» 1975 года ушла с молотка за 2,1 миллиона долларов. В последние годы художник жил и работал в Париже.