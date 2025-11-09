Булатов незадолго до смерти возглавил список самых продаваемых российских художников
Булатов стал самым продаваемым художником России за часы до смерти
За несколько часов до новости о смерти почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов возглавил рейтинг самых продаваемых ныне живущих художников в России. Об этом сообщил Forbes.
В топ-20 вошли авторы, сочетающие институциональную рыночную активность и заметно вовлеченные в художественный процесс современности.
Вместе с Булатовым в первую пятерку также включили Юрия Купера, Виталия Пушницкого, Олега и Ольгу Татаринцевых, а также Олега Доу.
Рейтинг отражает динамику отечественного арт-рынка 2024–2025 годов, где спрос концентрируется вокруг художников, активно участвующих в музейных проектах и выставках. Методология основана на динамическом индексе, учитывающем институциональную активность, ценовой уровень и частоту продаж.
О смерти Булатова на 93-м году жизни стало известно в воскресенье, 9 ноября.