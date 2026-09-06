«Хранитель склепа». Дочь Оззи Осборна шокировала новой внешностью

Британская певица и телеведущая Келли Осборн призналась, что не осознавала своей внешности после смерти своего отца, Оззи Осборна. В интервью изданию Daily Mail артистка назвала себя «хранителем склепа».

Келли Осборн резко сбросила вес почти сразу после похорон отца. Она появилась на нескольких церемониях в новом облике, ее не узнали многие фанаты.

Осознание масштаба проблемы пришло к Келли Осборн только во время примерки наряда к музыкальной премии «Грэмми». На снимках артистка увидела проступающие кости позвоночника.

«Я выглядела как чертов Хранитель Склепа. Это страшно. Я не знала, что так выгляжу. Мой позвоночник — можно было увидеть каждую кость», — добавила селебрити.

Чтобы скрыть болезненную худобу и впавшие щеки на красной дорожке, стилистам пришлось подбирать для нее специальную объемную одежду и использовать парик.

Осборн объяснила, что последние 10 лет жила в напряжении, так как ожидала смерти отца — здоровье Оззи Осборна быстро ухудшалось. В результате пострадала ее психика.

Оззи Осборн — легендарный британский рок-музыкант, фронтмен группы Black Sabbath. Музыкант скончался в возрасте 76 лет от остановки сердца. Его дочь Келли Осборн получила известность благодаря участию в семейном реалити-шоу «Семейка Осборнов» и собственной музыкальной карьере.