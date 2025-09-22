Когда банки обязаны вернуть похищенные мошенниками деньги: главные условия

Банки должны возвращать клиентам украденные мошенниками деньги в определенных случаях. Об этом Life.ru рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

В течение 30 дней кредитное учреждение должно провести расследование по поводу того, при каких обстоятельствах со счета списали средства. Если банк сделает вывод, что деньги украли, то он обязуется вернуть все списанные средства в течение месяца.

Если деньги списали из-за границы, на их возврат потребуется 60 дней.

«Если банк поймет, что вы действовали совершенно на законных основаниях и что это действительно были мошенники, а не с другом вы договорились, то вам восстановят эту сумму», — объяснил эксперт.

По его словам, банки обязаны возвращать средства обманутым клиентам, если само учреждение допустило ошибку или россиянин перевел средства не добровольно.

«Существует специальная база Банка России, куда вносятся все сомнительные счета, которые были замешаны в мошенничестве. Соответственно, если банк проявил халатность и допустил перевод на счет, который находится в этой базе, то в таком случае он будет обязан компенсировать убытки», — добавил Беляев.

Если банк не направил клиенту уведомление о переводе без его согласия, то также должен вернуть украденные деньги.

