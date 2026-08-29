Евгения Медведева вышла замуж за Ильдара Гайнутдинова

Фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Кадры со свадебной церемонии опубликовала в телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.

«Самый трогательный момент сегодняшнего вечера — свадебная церемония Ильдара Гайнутдинова и Женечки Медведевой», — подписала она видео.

На опубликованных кадрах жених и невеста стояли на небольшой сцене, оформленной в бордовых тонах. Медведева и Гайнутдинов держали друг друга за руки. В руках фигуристки был цветок. На заднем фоне слышен голос, вероятно, ведущего, отметившего, что пару свела сама судьба.

«Наверное, все в курсе, что Женя и Ильдар познакомились в самом романтичном месте планеты Земля — на работе», — сказал он.

В конце весны Медведева поделилась деталями подготовки к свадьбе с Гайнутдиновым. По ее словам, эти занимается профессиональная команда и пообещала по традиции бросить свадебный букет.