Холли Берри раздала одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Американская актриса Холли Берри отдала свою одежду и обувь людям, пострадавшим от масштабных пожаров в Калифорнии. Звезда фильма «Бал монстров» в соцсети призвала последовать ее примеру всех, у кого есть такая возможность.

«Это то, что мы можем сделать прямо сейчас — помочь семьям, которые сегодня нуждаются в самом необходимом! Если вы живете в районе Южной Калифорнии, я призываю вас сделать то же самое», — сказала артистка.

Берри добавила, что лично отвезла предметы гардероба в бутик COOP, расположенный на Беверли-Бульваре. Вещи смогут свободно взять люди, имущество и дома которых сгорели.

Ранее в США намекнули на причастность Пи Дидди к пожарам в Лос-Анджелесе. Такую версию озвучила бывшая американская чиновница Кэтрин Остин Фиттс. По ее мнению, рэпер мог использовать катастрофу для сокрытия улик.