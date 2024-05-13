«Хочу встать». Контуженный в зоне СВО адвокат Ефремова рассказал о тяжелом лечении | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 10:36 «Хочу встать». Контуженный в зоне СВО адвокат Ефремова рассказал о тяжелом лечении Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что еще не вылечил полученную в зоне СВО контузию РИА «Новости»

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Пострадавший в зоне проведения спецоперации юрист Эльман Пашаев продолжил лечение от контузии. Несмотря на травмы, мужчина заявил 360.ru, что намерен вернуться в строй.

«Пока контузия не проходит. Тяжело. <…> Надеюсь все будет нормально. <…> Очень хочу встать и возвращаться. Сегодня узнаю у врача, когда меня отпустят», — сказал он.

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Пашаев заявил, что ему назначили курс интенсивного лечения. Он с утра до вечера лежит под капельницей, принимает таблетки и получает уколы.

Юрист известен участием в громких судебных разбирательствах, в том числе по «пьяному ДТП» с актером Михаилом Ефремовым. Пашаева лишили адвокатского статуса, но он обещал продолжить практику по гражданским и арбитражным делам. Мужчина отправился в зону СВО в составе 95-го стрелкового полка и в конце апреля получил ранение при атаке дроном под Угледаром. Его жена Алена Пашаева заявила 360.ru, что восстановление может занять около месяца.