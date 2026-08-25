«Хочу видеть Мадонну, а не Кадышеву». Адвокат усомнился в визите Канье Уэста в Россию

Ситуация с продажей билетов на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге потребует проверки правоохранительных органов, если выяснится, что организаторы изначально не могли провести заявленные выступления. Об этом в комментарии 360.ru заявил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Он пояснил, что включение в оферту по покупке билета невозможность его возврата уже вызывает много вопросов, потому что на сцену может выйти другой артист с таким же именем.

«По оферте они имеют право это делать, но если я заплатил за Мадонну, я хочу видеть Мадонну, а не Кадышеву, условно говоря», — заявил Алешкин.

Адвокат подчеркнул, что необходимо взять комментарий у самих организаторов концерта и связаться с представителями Канье Уэста, чтобы понять, собирался ли он вообще выступать в России.

«Я бы сейчас говорил о том, что это мошенничество, потому что площадки нет. Если сейчас каким-то образом подтвердится информация, что артист не знает [о своем концерте], то это чисто мошенничество, и надо писать заявление в полицию», — отметил Алешкин.

Он пояснил, что только в рамках расследования покупатели билетов смогут вернуть деньги. Поэтому проходки на концерты лучше сохранить.

Концерты в Санкт-Петербурге указаны на сайте Канье Уэста в разделе афиши его мирового турне. В северной столице артист готовится выступить 10 и 11 октября, но где именно пройдут шоу пока неизвестно.

Стадион «Газпром Арена» отказался от проведения концерта, но организаторы — компания Say Agency — пообещала провести концерт в любом случае. О причинах конфликта площадки и организатора, а также как действовать поклонникам артиста — в материале 360.ru.