Хью Джекман появился на красной дорожке вместе с Саттон Фостер

Хью Джекман впервые после развода вышел на красную дорожку с Саттон Фостер

Голливудский актер Хью Джекман и его новая возлюбленная — американская актриса и певица Саттон Фостер — впервые появились вместе на красной дорожке после развода с Деборрой-Ли Фернесс. Об этом сообщило издание Metro .

Пара посетила премьеру фильма «Песня звучит печально» в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет 57-летний Джекман и 50-летняя Фостер выбрали черные классические образы: актер появился в строгом костюме и белой рубашке, а его спутница — в лаконичном шелковом платье.

Это первое публичное появление Джекмана с новой спутницей после развода, объявленного в 2023 году. Брак актера с Деборрой-Ли Фернесс длился 27 лет. В совместном заявлении тогда отмечалось, что «их пути расходятся ради личного развития каждого».

В марте Хью Джекман решился на кардинальные изменения в имидже. Причиной стала его новая роль.