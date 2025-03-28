Хью Джекман внезапно сменил имидж

Австралийский актер и певец Хью Джекман решился на кардинальные изменения в имидже. Причиной стала его новая роль. Видеоролик появился на его странице в Instagram*.

Сначала 56-летнего артиста запечатлели в кресле с длинными усами. Затем стилисты их убрали, оставив гладко выбритое лицо. Кроме того, Джекману сделали новую стрижку.

«Во всем актерском составе и съемочной группе „Смерти Робин Гуда“ есть глубина, товарищество и дух. Спасибо за этот замечательный опыт», — подписал он свой пост.

Актер также поблагодарил Ирландию за красоту, которая «не знает границ». Съемки американского боевика «Смерть Робин Гуда» начались в 2025 году. В фильме Хью Джекман играет главную роль.

Ранее стало известно о разводе актера Хью Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс. В браке они прожили 27 лет.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.