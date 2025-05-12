Хит Леди Гаги преодолел отметку в 800 миллионов прослушиваний на Spotify

Песня Judas певицы Леди Гаги преодолела отметку в 800 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщила в соцсети X новостная компания Pop Crave.

Трек, премьера которого состоялась в 2011 году, стал десятой песней артистки, показавшей такой результат. Авторами композиции стали сама Леди Гага и продюсер Надир Хаят, выступающий под псевдонимом RedOne.

Ранее певица провела бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана, собрав на него более двух миллионов слушателей. Это стало крупнейшим выступлением в карьере 38-летней артистки. Организовали концерт городские власти и банк Santander в рамках программы Todo Mundo no Rio, по которой приглашают мировых звезд, чтобы бразильцы могли их услышать вживую.