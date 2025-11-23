Хейтеры из Узбекистана решили «отменить» Безрукова за шутку про акцент

Актер Сергей Безруков столкнулся с критикой в соцсетях после рассказа о визите в Ташкент. Пользователи сочли его высказывания неуважительными к местной культуре.

Безрукова хейтят за шутливый акцент на пресс-конференции, которая состоялась еще несколько месяца назад. Тогда в беседе с журналистами он вспомнил поездку в Узбекистан четырехлетней давности.

Артист хотел попасть на могилу дочери Сергея Есенина, чтобы возложить цветы. На кладбище его узнал кто-то из местных жителей, но сказал только слово «белый». Безруков попытался передать разговор, сымитировав речь собеседника.

После этого подписчики из Узбекистана заявили, что он не дорос до статуса гостя, и посоветовали больше не приезжать в страну.

«Кто-то решил трактовать мои слова как усмешку над узбекским языком и над узбекским народом тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», — прокомментировал происходящее Безруков в Instagram*.

Он добавил, что относится к выходцам из Узбекистана с большим уважением и не хотел никого обижать. Весомым аргументом стало его сравнение с Сашей Белым: актер заявил, что тот бы никогда так не поступил.

Ранее народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова попросили официально объявить предателем.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.