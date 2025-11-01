Хазанова попросили официально объявить предателем

В России необходимо организовать дискуссии по поводу возможного признания народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова предателем. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его мнению, в стране нужно «сесть за стол переговоров» и определить, считают ли россияне предателями некоторых публичных людей. Бородин отметил, что хотел узнать позицию артиста об СВО и получении второго гражданства, но актер отказался участвовать в его подкасте.

«В планах было задать Хазанову прямые вопросы о том, на какие средства приобрел свою недвижимость, и озвучить публичные сомнения в источниках его миллиардов», — рассказал глава ФПБК.

Он добавил, что артист в беседе с ним заминался и заявил об отсутствии времени в своем графике.

Ранее он раскритиковал певицу Аллу Пугачеву. В Сети не исключили, что с помощью осуждения звезды Хазанов хочет отвлечь внимание от собственной персоны.