«Хейтерюшечки мои!» Семенович жестко ответила на обвинения в невостребованности

Певица Семенович ответила хейтерам на обвинения в невостребованности ее песен

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на певицу Анну Семенович, обвинив ее в том, что она исполняет невостребованные песни. Артистка в своем блоге в Instagram* опубликовала видео с ответом для несогласных.

«Хейтерюшки и хейтерюшечки мои! В отличие от вас, лежащих на диване, мы ездим по дальним точкам нашей замечательной страны и дарим людям свет, радость и счастье!» — заявила она.

Певица вместе с коллегами записала кадры из купе поезда, наглядно продемонстрировав свою занятость.

Всем недоброжелателям она посоветовала и дальше лежать на диване и не высказываться.

Недавно подписчики высмеяли Семенович за ее неестественное изображение на фотографии. Пользователи не смогли узнать даже лицо артистки из-за чрезмерного редактирования.

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