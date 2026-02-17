Хасбик открыл неофициальный бизнес с подержанными Toyota Camry в Дагестане
Mash: Хасбик занялся сдачей в аренду подержанных Toyota Camry в Дагестане
Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, запустил новый бизнес в Дагестане — сдачу в аренду подержанных Toyota Camry. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
В автопарке у блогера числятся восемь машин с 2019 по 2022 год выпуска. Бизнесмен вложил в покупку иномарок 20 миллионов рублей.
Чтобы арендовать машину, необходимо договориться с самим Хасбиком — он лично занимается всеми вопросами и контактирует с клиентами. По данным Mash, суточная ставка за авто — восемь тысяч рублей. Плюс залог 20 тысяч.
Также нужно оставить паспорт и согласовать дополнительные детали при личной встрече в Новом Хушете — поселке, в котором живет блогер. Например, Магомедов может попросить оплату наличными за машину, оформленную на него. Остальные авто записаны на близких. Деятельность звезды неофициальная.
Ранее Хасбулла Магомедов уже пробовал реализоваться в предпринимательской деятельности — открыл автомойку и шиномонтаж. Однако оба проекта пришлось свернуть. С деньгами сейчас тоже негусто — реклама в Instagram* недоступна.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.