Хасбик открыл неофициальный бизнес с подержанными Toyota Camry в Дагестане

Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, запустил новый бизнес в Дагестане — сдачу в аренду подержанных Toyota Camry. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

В автопарке у блогера числятся восемь машин с 2019 по 2022 год выпуска. Бизнесмен вложил в покупку иномарок 20 миллионов рублей.

Чтобы арендовать машину, необходимо договориться с самим Хасбиком — он лично занимается всеми вопросами и контактирует с клиентами. По данным Mash, суточная ставка за авто — восемь тысяч рублей. Плюс залог 20 тысяч.

Также нужно оставить паспорт и согласовать дополнительные детали при личной встрече в Новом Хушете — поселке, в котором живет блогер. Например, Магомедов может попросить оплату наличными за машину, оформленную на него. Остальные авто записаны на близких. Деятельность звезды неофициальная.

Ранее Хасбулла Магомедов уже пробовал реализоваться в предпринимательской деятельности — открыл автомойку и шиномонтаж. Однако оба проекта пришлось свернуть. С деньгами сейчас тоже негусто — реклама в Instagram* недоступна.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.