«Довели меня». Хасбик пригрозил должнику из-за миллионного долга

Блогер Хасбик пригрозил должнику, который не возвращает ему 1,5 млн рублей

Известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пригрозил неизвестному должнику. Свое обращение он опубликовал в Instagram*.

«Называется, довели меня. Должники, держитесь, с вами только так. Вы же любите мужское слово нарушать, но другие тоже умеют нарушать», — написал Хасбик.

Блогер также разместил фотографию, предположительно, сделанную в полицейском отделе. Он пообещал в скором времени рассказать подробности дела.

Telegram-канал Baza сообщал, что Магомедов хочет подать заявление из-за 1,5 миллиона рублей, которые он одолжил знакомому еще в 2024 году. Однако тот перестал выходить на связь, и после неудачных попыток вернуть деньги Хасбик решил пойти в полицию.

В начале октября блогер опубликовал в соцсети антисемитский пост и занялся поиском адвоката.

*Деятельность Meta Platforms Inc.по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.