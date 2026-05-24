Харди выгнали из «Гангстерлэнда» из-за плохого поведения и конфликтов на съемках

Конфликты между актерами и продюсерами довольно распространенное в кинематографической среде явление. Тома Харди выгнали со съемок третьего сезона сериала «Гангстерлэнд» из-за плохого поведения, сообщило издание Variety .

В сериале Харди исполнял роль Гарри да Соузы. По данным источников, его не пригласили вернуться в сериал из-за разногласий с исполнительным продюсером Джезом Баттервортом, представителями Paramount и 101 Studios.

Хотя информации о третьем сезоне пока нет, его выход практически гарантирован, учитывая успех сериала. Также пока неизвестно, выведут ли сценаристы персонажа Харди из сюжета.

«Харди не в первый раз конфликтует с коллегами на съемочной площадке. Известно, что он поссорился с партнершей по фильму „Безумный Макс: Дорога ярости“ Шарлиз Терон, а режиссер Джордж Миллер позже признался, что его пришлось „выманивать из трейлера“», — заявили в материале.

Кроме того, Харди умудрился вывести из себя актрису Хелен Миррен своим «высокомерным поведением на съемочной площадке». Также актер опаздывал на съемки, сообщило издание Daily Mail.

Ранее Харди заявлял, что планирует сделать перерыв в актерской карьере после завершения съемок в сериале «Гангстерленд», так как они были тяжелыми и фактически «разорвали его на клочки».