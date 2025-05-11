Суд обязал известную актрису выплатить долг за коммунальные платежи
Суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность за коммунальные услуги
Мировой суд Москвы взыскал с известной телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой задолженность за коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости».
Иск против Гузеевой подал «Мосводоканал». Таким образом, принятое решение в марте вступило в законную силу.
Точная сумма задолженности артистки на данный момент не раскрывается, однако судебный приказ обязывает погасить ее. Требования истца удовлетворили в полном объеме. Также неизвестно, будет ли телеведущая в итоге обжаловать решение инстанции.
Telegram-канал «Светский хроник» сообщал, что долг артистки составляет 1 050 381 рубль. Сама Гузеева свою задолженность пока что не комментировала.
Гузеева ранее рассказала детали о своем романе с режиссером Никитой Михалковым на съемках «Жестокого романса» 40 лет назад. По ее словам, чувства так и не вышли за пределы площадки.