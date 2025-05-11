Суд обязал известную актрису выплатить долг за коммунальные платежи

Мировой суд Москвы взыскал с известной телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой задолженность за коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иск против Гузеевой подал «Мосводоканал». Таким образом, принятое решение в марте вступило в законную силу.

Точная сумма задолженности артистки на данный момент не раскрывается, однако судебный приказ обязывает погасить ее. Требования истца удовлетворили в полном объеме. Также неизвестно, будет ли телеведущая в итоге обжаловать решение инстанции.

Telegram-канал «Светский хроник» сообщал, что долг артистки составляет 1 050 381 рубль. Сама Гузеева свою задолженность пока что не комментировала.

Гузеева ранее рассказала детали о своем романе с режиссером Никитой Михалковым на съемках «Жестокого романса» 40 лет назад. По ее словам, чувства так и не вышли за пределы площадки.