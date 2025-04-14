Гуревича «вырезали». Что случилось с ведущим передачи «Сто к одному»?

Бывший ведущий популярной передачи «Сто к одному» Александр Гуревич не попал в праздничное видео, посвященное 30-летию шоу. Его жестко вычеркнули из эфирной истории телевидения.

На смену Гуревичу пришел Александр Акопов. В новых выпусках «Сто к одному» он рассказал, что передача начнется нестандартно, и анонсировал показ ролика с нарезкой моментов из шоу за три десятилетия. Однако бывшего ведущего оттуда полностью вырезали.

«Наша программа совсем молодая, ей в этом году исполнилось 30 лет. По просьбам наших зрителей и просьбам, не будем скрывать, команды нашей программы, мы покажем вам большой ролик, который поможет вспомнить лучшие моменты этих 30 лет», — отметил Акопов.

Гуревич, которого ни разу не показали на видео, посвятил шоу более 20 лет жизни, напомнило издание «Утро.ру».

Экс-ведущий «Сто к одному» объявил об уходе из передачи в связи с политическими событиями. Гуревич объяснил, что не видит для себя возможности шутить и веселиться. Где находится ведущий, пока неизвестно. Знаменитость рассказывал о подмосковной даче и «еще одном месте, где можно жить спокойно».

Телеканал «Россия 1» удалил все выпуски «Сто к одному» с участием Гуревича со своего сайта и из социальных сетей.

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