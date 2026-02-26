Гуф выступит с последним словом в суде по делу о грабеже

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его приятель Геворк Саруханян выступят с последним словом в Наро-Фоминском городском суде по делу о грабеже в бане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей суда.

Судебное заседание назначили на 11:30 в четверг, 26 марта. Артист и его приятель в октябре 2024 года устроили драку с другим посетителем сауны, избили его и забрали мобильный телефон. Конфликт начался из-за того, мужчина снимал музыканта на смартфон.

Гуфа тогда отпустили под подписку о невыезде. Музыкант и его приятель так и не признали свою вину.

Прокурор требовал, чтобы рэперу назначили два года лишения свободы условно, учитывая, что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Он также просил смягчить музыканту статью с грабежа на самоуправство.