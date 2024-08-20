«Губы, кстати, натуральные». Михалкова опровергла слухи о пластике
Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова опровергла слухи о пластике губ
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что губы у нее натуральные. В беседе с «Леди Mail» она рассказала, как справляется с критикой внешности.
«И хит хейта — конечно же, вопрос „Зачем такие губы накачала?“ Губы, кстати, натуральные. Но их объем усиливаю особым наложением помады», — пояснила она.
По словам артистки, раньше оскорбления недоброжелателей сильно огорчали, доводили до слез и сбивали творческий настрой.
Она отметила, что после прочтения негативных комментариев чувствует несправедливость.
«Вот стараешься, выкладываешься на сцене, вдохновляешь людей своей юмористической легкостью, а тебе в ответ такое. Несправедливо!» — посетовала Михалкова.
Она пояснила, что уже научилась воспринимать хейтеров спокойно. Актриса добавила, что негатив, который исходит от людей, говорит больше о их плачевном душевной состоянии.
«Поэтому таких бедолаг можно только пожалеть, простить, обнять. Но уж точно не обижаться на них», — заключила она.
Недавно певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, сообщила, что избавилась от пухлых губ. По словам артистки, она наигралась и решила жить без пластики.