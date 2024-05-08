«Сильно болею». Андрей Губин объявил о завершении карьеры | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 14:04 «Сильно болею». Андрей Губин объявил о завершении карьеры Певец Андрей Губин решил завершить карьеру в возрасте 50 лет из-за болезни Freepik

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Певец Андрей Губин завершил музыкальную карьеру и больше не будет выступать на публике. Об этом артист сообщил в беседе с KP.RU.

При этом Губин отметил, что пока не решил, кому передать свой репертуар, потому что не следит за тенденциями в музыкальной индустрии.

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«Пока не знаю, кому дадут петь мои песни. Не особо слежу за современным шоу-бизнесом. Вот группа „Моя Мишель“ мне нравится. Кто у нас еще есть? Клава Кока? Она красивая девушка, но поет не так красиво», — сказал собеседник издания.

Губин добавил, что получал предложения от продюсера Игоря Крутого по организации концерта с его песнями. Однако тот отказался от участия в мероприятии и присутствовал на концерте как зритель.

«Я очень сильно болею, петь не могу», — пояснил артист.

В феврале этого года певец рассказал, что страдает левосторонней прозопалгией — заболеванием, которое вызывает боли в лице. На сцену он не выходит уже 15 лет.