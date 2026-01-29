Губерниев рассказал, за что подпал под санкции ЕС

Губерниев заявил, что ЕС ввел против него санкции за поддержку России и спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что оказался под европейскими санкциями за поддержку российского спорта. Об этом он заявил 360.ru.

«Там же написано в мотивировке, что я всю жизнь был с Россией, поддерживал российский спорт, равно как и спорт мировой, европейский. И все это, по-видимому, угрожает безопасности Европы», — сказал Губерниев.

Он добавил, что всегда будет со своей страной и спортом.

На вопрос о том, кто из соотечественников следующим пополнит санкционные списки, комментатор ответил безразлично.

«Это надо спросить у евробюрократии. Мне, честно говоря, все равно», — заявил Губерниев.

Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских журналистов. В их числе оказались Екатерина Андреева, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Мария Ситтель.