«Грузинская королева». Топурия показала фигуру спустя три недели после родов

Певица Кети Топурия снялась в кожаном мини-платье через 3 недели после родов

Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Исполнительница Кети Топурия, ставшая недавно в третий раз матерью, снялась в кожаном мини-платье. Ролик она опубликовала в социальной сети Instagram*.

На видео 37-летняя артистка позировала в кожаном коротком платье бордового цвета. В качестве аксессуаров певица выбрала кольца с бриллиантами и наручные часы.

Топурия сняла ролик сразу же после окрашивания волос.

Поклонники высоко оценили образ недавно родившей артистки. В комментариях под постом ей написали множество комплиментов.

«Самая красивая вечно с улыбкой на губах, жизнерадостная грузинская королева», «Шикарно», «Роскошная», — отметили фанаты.

Недавно актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью. В своем блоге в соцсети она сообщила поклонникам, что назвала дочку Александрой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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