Группа «Звери» сделала прощальное заявление

Концерт группы «Звери» в московских «Лужниках» стал прощальным. Солист Рома Билык объявил со сцены о приостановке гастрольной деятельности на два года, сообщил телеканал «МУЗ-ТВ» .

«Паузу в концертной деятельности. Так что мы увидимся не через год. Может быть, через два», — сказал он.

Билык объяснил, что всем, даже группе «Звери», нужен небольшой отдых. Музыкант пообещал вернуться с новыми концертами.

Ранее он заявлял, что группа уйдет в творческий отпуск с 2027 года. Концерт в «Лужниках» стал последним большим выступлением «Зверей», до конца года запланировано 13 концертов в регионах России.

Билык основал группу «Звери» в 2000 году, набрав музыкантов по объявлению в интернете. За семь лет она стала самым высокооплачиваемым в России музыкальным коллективом по версии Forbes.