Группа Reflex застряла в Коми из-за отмены авиарейсов

Российская поп-группа Reflex уже третьи сутки не может покинуть Коми из-за череды отмен и переносов рейсов авиакомпании «ЮТэйр». Об этом 360.ru сообщил продюсер коллектива и супруг солистки Ирины Нельсон — Вячеслав Тюрин.

По его словам, артисты не могут вылететь из Усинска. Первые два дня они провели в гостинице, а сегодня — вновь вернулись в аэропорт, рассчитывая, что наконец удастся вылететь.

«Третьи сутки пошли. „ ЮТэйр» говорит, что это из-за безопасности — не могут посадить самолет в Усинске. И только сегодня это объяснили. До этого просто молчали», — рассказал он.

Артисты находятся в туре — Reflex дают 25 концертов, из которых уже сыграли 17. Из-за задержек у группы сорвалась запись новой песни, а дальнейшие выступления оказались под угрозой.

«У нас через три дня концерт в Минске. А мы все еще сидим в Усинске и не понимаем, когда вообще полетим», — сказал Тюрин.

Продюсер добавил, что бытовые условия в аэропорту Усинска неприятно удивили артистов. Музыкантам пришлось ехать в город, чтобы воспользоваться туалетом, а позже — оплачивать VIP-зал, поскольку бизнес-зал, как им сказали, «отсутствует».

По словам Тюрина, авиакомпания несколько раз объявляла о посадке, но каждый раз переносила время. Последним указанным временем было 20:30, при этом самолет из Москвы все еще не прилетел.

Upd: Позже Вячеслав Тюрин сообщил, что самолет все-таки приземлился в Усинске, артисты уже находятся на борту, где началась загрузка.

Накануне изменения в расписании рейсов возникли в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Информацию об этом разместили на онлайн-табло.