Грабители напали на невесту Мика Джаггера в районе миллионеров в Лондоне

Преступники вырвали сумку из рук девушки в одном из самых богатых кварталов Лондона, также известном, как район миллионеров. Злоумышленники напали на экс-балерину со спины. Вместе с сумкой они похитили только что купленное дорогое украшение.

«Я потрясена, опечалена и переживаю горе от того, что люди так могут себя вести по отношению к другим», — подчеркнула возлюбленная вокалиста The Rolling Stones.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана из-за разгула преступности в мегаполисе. По словам главы государства, город перестал быть безопасным, а в некоторые районы не решается заходить даже полиция. Он назвал происходящее в британской столице катастрофой.