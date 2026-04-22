«Господи, что я наделала»: дочь Заворотнюк чуть не лишилась имущества из-за мошенников

Дочь Заворотнюк Анна рассказала, как второй раз поверила мошенникам

Фото: Медиасток.рф

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как второй раз за последние годы поверила мошенникам и чуть не потеряла имущество. Пост она опубликовала в телеграм-канале.

Девушка заявила, что к ней каждый день приезжают курьеры. Поэтому, получив очередной звонок, Заворотнюк-младшая ничего не заподозрила и сообщила код, полученный по СМС.

«И вот в момент, когда я его полностью произношу, на другом конце слышу, что этот курьер как-то очень радуется. Думаю: Господи, что я наделала! Кладу трубку, и дальше начинается паническая атака», — рассказала она.

После этого к Анне на электронную почту стали приходить письма о том, что она якобы доверила какому-то незнакомцу управление всем своим имуществом. В панике Заворотнюк однако догадалась позвонить в банк менеджеру, тот ее успокоил, сказав, что это мошенники и ничего делать не нужно.

Злоумышленники еще пытались дозвониться до дочери Заворотнюк, однако она уже не брала трубку.

Накануне пенсионер из Москвы лишился почти 300 миллионов рублей под влиянием телефонных аферистов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте