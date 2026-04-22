«Господи, что я наделала»: дочь Заворотнюк чуть не лишилась имущества из-за мошенников

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как второй раз за последние годы поверила мошенникам и чуть не потеряла имущество. Пост она опубликовала в телеграм-канале .

Девушка заявила, что к ней каждый день приезжают курьеры. Поэтому, получив очередной звонок, Заворотнюк-младшая ничего не заподозрила и сообщила код, полученный по СМС.

«И вот в момент, когда я его полностью произношу, на другом конце слышу, что этот курьер как-то очень радуется. Думаю: Господи, что я наделала! Кладу трубку, и дальше начинается паническая атака», — рассказала она.

После этого к Анне на электронную почту стали приходить письма о том, что она якобы доверила какому-то незнакомцу управление всем своим имуществом. В панике Заворотнюк однако догадалась позвонить в банк менеджеру, тот ее успокоил, сказав, что это мошенники и ничего делать не нужно.

Злоумышленники еще пытались дозвониться до дочери Заворотнюк, однако она уже не брала трубку.

Накануне пенсионер из Москвы лишился почти 300 миллионов рублей под влиянием телефонных аферистов.