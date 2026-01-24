Госпитализацию звезды сериала «Солдаты» Маклакова опровергли

У актера Алексея Маклакова все в порядке со здоровьем. Об этом 360.ru заявила его директор Анна.

Она назвала недостоверной информацию о том, что артиста госпитализировали, и назвала слухи о болезни маразмом.

«Уже какой раз печатают, что-то зрение у него, то сердце. Я не знаю, что еще они придумают. Все у Алексея хорошо», — добавила собеседница 360.ru.

Актер получил известность благодаря роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Также он снимался в «ДМБ», «Елках», «Майоре Громе» и других фильмах.

