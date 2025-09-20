Гоша Куценко рассказал, зачем отправил дочерей в школу при храме

Актер Гоша Куценко сообщил, что его младшие дочери — 11-летняя Женя и 8-летняя Света — начали посещать воскресную школу. В беседе с Super он пояснил, что дети сейчас рано взрослеют, и для них полезна дисциплина и атмосфера, отличающаяся от повседневной.

«Я зашел, мне понравились ученики. Знаете, все такие спокойные, такие приветливые, другая, хорошая атмосфера очень», — пояснил артист.

Актеру в целом понравилась обстановка рядом с храмом. Куценко отметил, что в школе нельзя пользоваться телефонами и даже носить яркие вещи — например, красные рюкзаки. Он предположил, что такая среда может положительно сказаться и на его дочерях.

