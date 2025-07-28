Актер Гоша Куценко назвал фанатиками людей, снимающих сказки

Исполнитель роли Волка в новом мультфильме «Колобок» из вселенной «Последнего богатыря» Гоша Куценко раскрыл детали сложного производственного процесса детского кино. В разговоре с ИА НСН артист отметил, что создание картин подобного жанра требует большой самоотверженности и физического напряжения.

«Сказки снимают фанатики, очень странные люди. В кино у нас делается по 50-70 кадров в смену, работа идет безостановочно. Мы снимаем выработку две минуты. По площадке носится 100 человек в 50 километрах от Москвы в лесу, +36 градусов. В болоте, комарах, дождях – герои» — подчеркнул Куценко.

Актер также признался, что его новая роль в образе Волка веселая, но физически сложная. Съемки потребовали усиленных тренировок и подготовки.

По мнению артиста, детское кино отличается особой требовательностью к качеству и технологичности, именно поэтому оно остается популярным среди зрителей всех возрастов.